МВС порушило кримінальну справу проти міністра оборони РФ Шойгу і підприємця Малофєєва

Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження стосовно громадян Російської Федерації Сергія Шойгу і Костянтина Малофєєва за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МВС України.

За інформацією відомства, в результаті перевірки, проведеної УБОЗ МВС, встановлено, що в період з березня 2014 р. по теперішній час за підтримки службових осіб Міністерства оборони РФ, яке очолює Шойгу, сформовані незаконні збройні групи, що діють на території Донецької та Луганської областей України. Незаконні збройні формування, які перебувають під командуванням громадян РФ, здійснюють системні розбійні напади на органи державної влади, підрозділи Збройних сил і Національної гвардії України, підприємства, організації, що призвело до численних людських жертв, руйнувань та інших тяжких наслідків.

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«Слідством встановлено, що до скоєння цих діянь можуть бути причетні особи:

Шойгу Сергій Кужугетович, 1955 р.н., громадянин РФ, міністр оборони РФ, який організував участь невстановлених осіб у незаконних збройних формуваннях на території України, протиправна діяльність яких призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 КК України).

Малофєєв Костянтин Валерійович, 1974 р.н., громадянин РФ, підприємець, який підозрюється в пособництві (фінансуванні) участі невстановлених осіб у незаконних збройних формуваннях на території України, протиправна діяльність яких призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 УК України)», - інформують в українському відомстві.

В даний час Головне слідче управління МВС України вживає заходів, передбачених українським законодавством, для залучення громадян Шойгу і Малофєєва до участі в слідчих діях.

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«У разі нез'явлення зазначених осіб, слідство буде вимушено вжити заходів для примусового приводу до місця виклику. Надалі стосовно зазначених осіб судом може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а самі вони оголошені в розшук», - наголошується в повідомленні.