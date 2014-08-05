РФ скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Україні
19:25, 05 серпня 2014Політика
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Російський постпред наголосив, що зустріч може відбутися о 17:00 (00.00 за київським часом).
Сьогодні Рада Безпеки ООН може знову зібратися через ситуацію в Україні / un.org
Рада Безпеки ООН може зібратися на нову екстрену зустріч по Україні.
Про це повідомив журналістам у вівторок постпред РФ при ООН Віталій Чуркін, передають РИА Новости.
"Ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки щодо гуманітарної ситуації в Україні", - сказав Чуркін.
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За його словами, зустріч може відбутися о 17:00 (00.00 за київським часом).
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