РФ скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Україні

Рада Безпеки ООН може зібратися на нову екстрену зустріч по Україні.

Про це повідомив журналістам у вівторок постпред РФ при ООН Віталій Чуркін, передають РИА Новости.

"Ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки щодо гуманітарної ситуації в Україні", - сказав Чуркін.

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За його словами, зустріч може відбутися о 17:00 (00.00 за київським часом).