Радбез ООН одностайно ухвалив резолюцію щодо рейсу МН17

Таким був результат голосування, яке відбулося під час засідання Ради Безпеки ООН.

«За» проголосувало 15 країн.

Як повідомляв УНІАН, Австралія подала на розгляд Ради Безпеки ООН проект резолюції із засудженням збиття літака Малайзійських авіаліній в небі над Донецькою областю, в якій наполягає на тому, що ”лайнер був збитий”.

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Проект резолюції розроблений Австралією - на борту літака перебували 28 громадян цієї держави. Документ вимагає притягнути до відповідальності винних у трагедії і ”найрішучіше засуджує збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, наслідком якого стала втрата 298 життів” та ”вимагає від країн та інших гравців у регіоні утриматися від актів насильства, направлених проти цивільної авіації”. Документ також містить вимогу до озброєних сепаратистів надати експертам доступ до місця падіння авіалайнера та заклик до усіх сторін співпрацювати з міжнародними слідчими.

Крім того, у проекті резолюції є вимога, щоби до останків жертв було гідне ставлення та повага. Українські ЗМІ повідомляли про випадки мародерства на місці трагедії.

Авіалайнер, який впав 17 липня на Донбасі, був збитий зенітною ракетою з підконтрольної проросійським терористам території.