Терористи намагаються зірвати блокування опорних пунктів сил АТО - Тимчук
Найбільш активно дані контрдії проводяться терористами в районі населених пунктів Луганськ, Донецьк, Стаханов та Алчевськ.
Сили АТО проводять перегрупування з метою продовження активних дій, у відповідь терористи намагаються зірвати блокування їх опорних пунктів.
Про це повідомив представник групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Найбільш активно дані контрдії проводяться терористами в районі населених пунктів Луганськ, Донецьк, Стаханов та Алчевськ", - пише він.
У районах Горлівки та Свердловська триває накопичення сил та засобів терористів. Спостерігається перекидання терористичних груп у райони населених пунктів Ровеньки, Сніжне, Торез і Шахтарськ.
"У прикордонних районах відзначається зниження активності терористичних груп, однак продовжують обстріли позицій сил АТО з території Росії", - продовжує експерт.
Тимчук уточнює, що обстріл позицій сил АТО проведені:
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- з території Росії двічі - позицій сил АТО в районі н.п. Дяково та ротної тактичної групи поблизу держкордону. Вогонь вівся з ствольної артилерії і мінометів.
- з РСЗВ БМ-21 «Град» - в районі н.п.Новоганнівка та аеропорту у Луганську.
- з мінометів, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів обстріляні три блокпости сил АТО в районі проведення операції.