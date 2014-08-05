Терористи намагаються зірвати блокування опорних пунктів сил АТО - Тимчук

Сили АТО проводять перегрупування з метою продовження активних дій, у відповідь терористи намагаються зірвати блокування їх опорних пунктів.

Про це повідомив представник групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Найбільш активно дані контрдії проводяться терористами в районі населених пунктів Луганськ, Донецьк, Стаханов та Алчевськ", - пише він.

У районах Горлівки та Свердловська триває накопичення сил та засобів терористів. Спостерігається перекидання терористичних груп у райони населених пунктів Ровеньки, Сніжне, Торез і Шахтарськ.

"У прикордонних районах відзначається зниження активності терористичних груп, однак продовжують обстріли позицій сил АТО з території Росії", - продовжує експерт.

Тимчук уточнює, що обстріл позицій сил АТО проведені:

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- з території Росії двічі - позицій сил АТО в районі н.п. Дяково та ротної тактичної групи поблизу держкордону. Вогонь вівся з ствольної артилерії і мінометів.

- з РСЗВ БМ-21 «Град» - в районі н.п.Новоганнівка та аеропорту у Луганську.

- з мінометів, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів обстріляні три блокпости сил АТО в районі проведення операції.