Терористи з трьох танків обстріляли опорний пункт біля села Степанівка

Зранку терористами було здійснено обстріл із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» аеропорту Луганськ, трьома танками обстріляно ротний опорний пункт механізованої бригади поблизу с. Степанівка.

В районі населеного пункту Дмитрівка з напрямку РФ обстріляний мінометним вогнем та артилерійськими установками калібром 152 мм опорний пункт ротної тактичної групи однієї з аеромобільних бригад ЗС України, залучених до АТО. Озброєні бойовики наблизилися до опорного пункту на відстань 600-800 метрів, але атака противника була відбита рішучим вогнем. В ході запеклого бою п’ятьох українських військовослужбовців поранено, втрати противника уточнюються.

У відповідь авіація Повітряних Сил завдала ударів по противнику в районі населених пунктів Маринівка та Степанівка.

Також близько 16.00 було здійснено обстріли позицій підрозділів ЗС України в районі населених пунктів Червонопартизанськ та Провалля із РСЗВ БМ-21 «Град». Втрат серед українських військовослужбовців та військової техніки ЗС України немає.