У Донецьку бойовики встановили зенітку на даху бізнес-центру

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в міліцію надійшла інформація про те, що в Донецьку озброєні невідомі у камуфляжній формі прибули до бізнес-центру «Акула» у Ворошиловському районі, де встановили на даху зенітну установку.

Відкрито кримінальне провадження за ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).