У Донецьку бойовики встановили зенітку на даху бізнес-центру
21:13, 05 серпня 2014Політика
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У Донецьку міліція відкрила кримінальне провадження за встановлення невідомими озброєними в центрі міста зенітки на даху бізнес-центру.
Міліція відкрила кримінальну справу за фактом захоплення будівель / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
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Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в міліцію надійшла інформація про те, що в Донецьку озброєні невідомі у камуфляжній формі прибули до бізнес-центру «Акула» у Ворошиловському районі, де встановили на даху зенітну установку.
Відкрито кримінальне провадження за ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).
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