Під Слов'янськом сили АТО знищили зенітну установку і склад боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"2 липня в Донецькій області силами АТО нанесені авіаційні та артилерійські удари по певних цілях, серед яких - блокпости, засідки терористів, а також автомобілі КамАЗ і джипи з бойовиками в районі Закотного, Червонопартизанська і Дмитрівки", - зазначив він.

"Прицільним вогнем знищена зенітна установка терористів і склад боєприпасів під Слов'янськом", - додав Андрій Лисенко.