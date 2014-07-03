Під Слов'янськом сили АТО знищили зенітну установку і склад боєприпасів
13:48, 03 липня 2014Політика
0 0
Під Слов'янськом сили антитерористичної операції (АТО) знищили зенітну установку і склад боєприпасів, які належали терористам.
Олександр Клименко, фотокореспондент газети "Голос України"
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожСили АТО звільнили чотири населених пункти на Донеччині – речник РНБО
"2 липня в Донецькій області силами АТО нанесені авіаційні та артилерійські удари по певних цілях, серед яких - блокпости, засідки терористів, а також автомобілі КамАЗ і джипи з бойовиками в районі Закотного, Червонопартизанська і Дмитрівки", - зазначив він.
"Прицільним вогнем знищена зенітна установка терористів і склад боєприпасів під Слов'янськом", - додав Андрій Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter