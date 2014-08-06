Путін став заручником своєї політики - Кваснєвський

Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza.

"Санкції не змінюють політики, вони є тягарем, можуть ускладнювати (ситуацію). Водночас вони не змінюють стратегічної політики Путіна, котрий є її творцем та став її заручником", - сказав політик, коментуючи вплив запровадженим на минулому тижні нових західних санкцій проти Росії за її дії в Україні.

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"Його ціль - створити Євроазійський союз, відбудувати Росію як супер державу, та він не хоче - і вже не може - відмовитись від України", - сказав він.

Кваснєвський сказав, що російська влада розраховує на те, що завдяки дестабілізації ситуації в Україні, пропаганді, натискам та грошам зможе повернути її до Москви.

Однак, на його думку, цьому можуть зашкодити самі українці.

"Такого високого рівня антиросійських настроїв, котрий є зараз в Україні, ніколи не було. Може, виявитись, що навіть доведені до економічного краху українці скажуть: наша гідність та суверенність вартує більше, ніж домовленості з Путіним", - сказав екс-президент Польщі.