На Донеччині підрозділи АТО знищили дві установки “Град” терористів разом з екіпажами
13:44, 06 серпня 2014Політика
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У Шахтарському районі Донецької області поблизу селища Орлова Іванівка артилерія АТО знищила дві установки залпового вогню “Град” терористів разом з їхніми екіпажами.
Установка "Град" / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, сили АТО зосереджені на проведенні рейдових дій та ізоляції районів, тимчасово підконтрольних терористам. Кільце оточення навколо позицій російських найманців у районах Стаханова, Алчевська та Луганська стискається, незважаючи на безрезультатні спроби бойовиків прорватись, сказав він Лисенко.
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