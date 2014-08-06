На Донеччині підрозділи АТО знищили дві установки “Град” терористів разом з екіпажами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, сили АТО зосереджені на проведенні рейдових дій та ізоляції районів, тимчасово підконтрольних терористам. Кільце оточення навколо позицій російських найманців у районах Стаханова, Алчевська та Луганська стискається, незважаючи на безрезультатні спроби бойовиків прорватись, сказав він Лисенко.