Сили АТО зайняли Ясинувату, розблокували шляхи на Дмитрівку і Дякове (карта)

Про це йдеться на сайті РНБО с посиланням на речника Інформаційно-аналітичного центру Андрія Лисенка.

За його словами, звільнення міста дозволило оточити Донецьк з півночі та перекрити один з важливих каналів постачання зброї та техніки для терористів. Наразі у місті проводиться операція із виявлення та знешкодження залишків терористичних бандформувань. Читайте такожСили АТО звузили кільце навколо первомайсько-алчевського угруповання (карта)

Окрім цього, українські військові розблокували шляхи, які поєднують населені пункти Дмитрівку і Дякове.

Протягом доби підрозділи Збройних сил України 39 разів вступили в вогневий контакт з терористами в районах населених пунктів Майорське, Красногорівка, Червонопартизанськ, Стукалова Балка, Дякове, Луганськ, Новоганнівка, Світле, Камянка, Новий Світ, Піски, Майорське, Зеленопілля, Нижня Талівка, Нижній Мінчінок.

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