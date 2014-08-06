Слідчий: Заворушення в Одесі планувалися задовго до трагедії 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління МВС Руслан Сушко під час засідання тимчасової депутатської комісії з контролю розслідування подій 2 травня.

Він зазначив, що людей навмисно зазивали в Будинок профспілок, і «центр загорання був у будинку», тому є підстави припускати про завчасне планування.

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«Нині є підстави вважати з великою часткою ймовірності: ці події, заворушення спланували задовго до 2 травня. Мета цих дій – дискредитація чинної влади, а також розхитування ситуації в Одесі, в області, в цілому у країні», - сказав Сушко. Він також зазначив, що слідство має певну інформацію про фінансування заходів щодо дестабілізації обстановки, і про організаторів, але таємниця слідства виключає розголошування цих даних.

Слідчий також закликав членів комісії не кидатися звинуваченнями з приводу затягування розслідування, а врахувати той факт, що у правоохоронців і органів досудового слідства обмежені ресурси. Тоді як кількість фігурантів, які брали участь у масових заворушеннях, досить велика. Крім того, за його словами, потрібен час на велику кількість різних експертиз.

Сушко також сказав, що зараз під арештом залишаються 12 осіб, для решти обрано інший запобіжний захід. У матеріалах одного з кримінальних проваджень, яке стосується подій у центрі Одеси і зараз формується для передачі в судові інстанції, фігурують 33 підозрюваних у злочинах. У їх числі – громадяни України, Росії і Придністров'я. Старший слідчий також зазначив, що це – не всі підозрювані, частині вдалося втекти.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Спочатку загинуло кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Загалом 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 осіб.