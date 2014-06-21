В Одесі слідство з'ясовує джерело фінансування табору антимайдану на Куликовому полі

В Одесі слідство з'ясовує джерело фінансування табору антимайдану, що функціонував на Куликовому полі, біля Будинку профспілок, кілька місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні тимчасової контрольної комісії зі здійснення депутатського контролю над ходом досудового розслідування злочинів, скоєних 2 травня в Одесі, повідомив перший заступник начальника Головного управління МВС в Одеській області, начальник слідчого управління ГУМВС Дмитро Цвєтков. За його словами, міліція розуміла, що наметове містечко фінансується: «У них там намети, їх годують, поять, забезпечують усім необхідним».

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Він також зазначив, що відомі посередники, які роздавали гроші, але джерело надходжень поки не встановлено. «Прізвища людей, які цим займалися, ми зможемо оголосити після суду», - сказав Цвєтков.

Він зазначив, що після пожежі в Будинку профспілок вогнепальної зброї міліція не виявила.

«У Будинку профспілок виявлено велику кількість гільз, виявлено бити, палиці, щити, шоломи... Є залишки хімічної речовини. З усіх предметів, які вилучили, взято проби ДНК, відбитки пальців. На Куликовому полі була вся травматична зброя, вогнепальної зброї не було», - сказав Цвєтков.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами й проукраїнськими активістами. Відразу загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 осіб, загинуло 48 осіб.