Бійців 72-ї бригади десантників доправили до Києва

Бійців 72-ї окремої механізованої бригади, яких вивели з території Росії, доправили до Києва і не кажуть, куди повезуть далі, повідомляє кореспондент ТСН.

Як розповів військовий бригади Євген Настич телефоном, половина з бійців збирається саботувати подальше переміщення, адже їм не кажуть кінцевий маршрут поїздки. У потягу десантників не забезпечили ані харчами, ані водою. Бійців у спецпотязі перевозять з міста до міста. Раніше десантникам обіцяли пару днів перепочинку у Києві, адже їхня частина дислокується у Білій Церкві. Але тепер військовим наказали не розходитись, бо наступною зупинкою їхньої "подорожі" стане Чернігів.

Читайте також24-а, 72-а і 79-а бригади вже більше 20 днів заблоковані терористами - активіст

У рядах десантників назріває невдоволення, половина з них погрожує залишитись в Києві, якщо їм не повідомлять про кінцевий пункт призначення. 10 бійців вже пішли з потяга і повідомили, що залишатимуться на Київщині.

Як повідомляв УНІАН, напередодні частина військовослужбовців сил АТО після тривалого обстрілу з танків, важких гармат, БМ 21 «Град» та по закінченню в них боєприпасів були змушені відійти на територію Російської Федерації. Перед відходом вони підірвали залишки бойової техніки та знищили свою зброю.