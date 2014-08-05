Відступати до Росії бійцям 72-ї бригади допомагали спостерігачі ОБСЄ

Про це йдеться у звіті представників ОБСЄ, які працюють на російсько-українському кордоні, оприлюдненому у вівторок.

"Впродовж 1-2 серпня місія спостерігачів ОБСЄ отримала дзвінки від офіцерів 72-ї механізованої піхотної бригади, які розповіли, що близько 600 українських військових були оточені сепаратистами і залишились без боєприпасів, палива і продовольства", - йдеться у звіті, передає Українська правда.

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Домовитись із бойовиками про отримання коридору для виходу українським військовим не вдалося, і вони звернулись до представників ОБСЄ.

Військові просили надати їм можливість відійти до російського пункту пропуску "Гуково" та "переконати їхніх керівників у Міноборони України погодитись на цей варіант".

"2 серпня 12 військових 72 бригади перетнули кордон через пункт пропуску Гуково о 22 годині", - йдеться у повідомленні.

За даними ОБСЄ, ці військові за сприяння РФ повернулись в Україну в ніч з 3 на 4 липня.

4 липня "загалом 437 військових (у тому числі 147 прикордонників) перейшли в РФ добре організованими групами по 100 осіб".

Вдень 4 серпня спостерігачі зустрілись із начальником пункту "Гуково", який повідомив, що 192 військових уже повернулись в Україну, а решта – відправляться згодом.