Спецслужби РФ мають намір ліквідувати "Абвера" та ще 6 ватажків бойовиків - РНБО

Про це йдеться у телефонній розмові між бойовиками, яка опублікована на сайті РНБО.

Рішення про ліквідацію бойовиків приймаються співробітниками ФСБ на території окупованого Криму та офіцерами ГРУ ГШ ЗС РФ у Ростові-на-Дону. Читайте такожСБУ встановила особу «Абвера» - одного з ключових диверсантів групи «Стрєлка»

Зокрема, спецслужби мають намір вбити Олексія Павлова ("Лєший"), М.Козіцина ("Батя"), Сергія Здрилюка ("Абвер") та невідомих на призвісько "Кімерієць", "Рим", "Монгол", "Віталій".

Крім цього, бойовики між собою говорять про "отримання ліцензії" на Валерія Болотова, який вважає себе "губернатором" "ЛНР".