Родичі донецького терориста "Абвера" просять його здатися українським силовикам

Про це пише gazeta.ua.

Так, в інтерв'ю виданню, мати донецького терориста на прізвисько "Абвер" сказала, що якби знала про те, що її син зрадить країну - втопила б його власними руками.

Разом з тим, жінка розповіла, що Здрилюк разом зі своєю дружиною 23 роки прожив в Сімферополі, де закінчив військове училище, після, там же пройшов службу, а через деякий час працював в СБУ Криму.

У свою чергу, сестра "Абвера" розповіла, що кілька днів тому говорила своїм братом по телефону.

"Він каже, що не зрадив Україну, знає, що робить: захищає українців від "бандерівців". Все почалося з Майдану. Спочатку Сергій його захищав, а потім став говорити, що там все купила Америка", - повідомила сестра Абверу.

Крім усього вищезазначеного, в інтерв'ю жінки просять Здрилюка скласти зброю і здатися українським силовикам.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, 13 травня автоматники "Абвера" змусили мера Горлівки написати заяву про відставку.