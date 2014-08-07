Генсек НАТО: подальша російська інтервенція в Україну спричинить жорсткіші санкції
18:19, 07 серпня 2014Політика
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Подальша російська інтервенція в Україну спричинить глибокі і жорсткі санкції проти РФ.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен на брифінгу в Києві.
«Я не маю жодного сумніву, що якщо Росія продовжить свою інтервенцію далі, це спричинить до більш глибоких і жорстких економічних санкцій, які були б дійсно болісними для російської економіки», - заявив він.
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