НАТО припиняє співпрацю з Росією у всіх сферах

Про це Андерс Фог Расмуссен заявив на зустрічі в Києві з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

Спікер парламенту розповів генсеку НАТО, що після анексії Криму Росією і розв'язання війни на сході України, в настроях українців щодо євроатлантичної інтеграції відбулися позитивні зміни.

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"Негативне ставлення, через активну російську пропаганду, змінилося позитивним, прийшло розуміння того, що ця агресія є викликом не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу, тому що руйнує систему колективної безпеки, вибудуваної після завершення Другої світової війни", - сказав Олександр Турчинов.

У свою чергу Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО засуджує дії Росії, які спричинили порушення територіальної цілісності України і незаконну анексію Криму. І в зв'язку з цим Альянс припинив співпрацю з Росією і замість цього буде посилювати співпрацю з Україною. Він висловив сподівання, що саміт НАТО, який пройде у вересні, дозволить зробити нові конкретні кроки в налагодженні продуктивної співпраці з Україною.

Пізніше на підсумковому брифінгу Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО призупинило співпрацю з Росією через її незаконних дій проти України. "Ми призупинили наше співробітництво з Росією у всіх сферах, і це вплинуло на проекти практичного співробітництва між нами", - заявив він, уточнивши, що мова йде про Афганістан, операції по боротьбі з тероризмом, незаконним оборотом наркотиків і піратством.

"Ми маємо спільний інтерес протистояти цим загрозам безпеці, але, очевидно, після незаконних військових дій з боку Росії відносно України ми не можемо мати справи з Росією як раніше, тому ми призупинили всю практичну співпрацю. І це призупинення залишатиметься в силі, поки Росія не почне відповідати основоположним принципам установчих документів, які визначають відносини між НАТО і Росією ", - підсумував гнеральний секретар Альянсу.