Сьогодні в зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт МІ-8.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив спікер АТО Олексій Дмитрашковський.

«Підбито вертоліт МІ-8 санітарний, який йшов за пораненими за попередньою домовленістю, що по ньому стріляти не будуть. Вертоліт мав усі розпізнавальні знаки, але все одно був підбитий», - сказав спікер. При цьому він додав: «Місце падіння і місце, де був підбитий вертоліт, поки не розголошується. Поки не повідомляємо, бо переживаємо за життя льотчиків».

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На запитання УНІАН - чи може він підтвердити інформацію, що з'явилася в деяких ЗМІ про збитий бойовиками український військовий літак, відповів: «Щодо літака поки підтвердити не можу, немає інформації».