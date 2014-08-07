Україну запросили взяти участь у вересневому саміті НАТО

Україна не є членом НАТО, тому для її участі в саміті буде проведе спеціальне засідання, повідомив генсек альянсу на брифінгу.

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"Як знак нашої міцної підтримки та солідарності ми ухвалили рішення провести спеціальне засідання з Україною на майбутньому саміті, який відбудеться в Уельсі, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Петром Порошенком там", - сказав Андерс Фог Расмуссен.

"Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента Петра Порошенка на саміті в Уельсі, щоб зробити наше партнерство ще міцнішим", - заявив генсек НАТО.