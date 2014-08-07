Генсек НАТО заявив, що захоплений мужністю українського народу в боротьбі за свободу

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен висловив захоплення мужністю українського народу в боротьбі за свободу.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я захоплююся мужністю українського народу в боротьбі за свободу. Передаю свої співчуття сім'ям тих, хто загинув", - зазначив Рассмусен.

I admire the courage of Ukrainian people in their struggle for freedom. I convey my condolences to families of those who lost their lives - AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) August 7, 2014

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, Рассмусен перебуває з візитом у Києві. "…приземлився в Києві. Я тут, щоб запропонувати політичну підтримку НАТО Україні і президенту Порошенку", - написав Расмуссен у своєму Twitter. Також він повідомив про заплановані зустрічі з президентом Порошенком, прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

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6 серпня заступник директора Департаменту політики та комунікації МЗС Василь Зварич повідомив, що у Києві Расмуссен, серед іншого, планує обговорити підготовку до засідання Комісії Україна-НАТО.