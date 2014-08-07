Над Єнакієвим терористи збили український винищувач - речник АТО

Бойовики збили український винищувач МіГ-29 над Єнакієвим.

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селєзньов.

"Близько півгодини тому збито наш винищувач над Єнакієвим. Скоріше за все, стріляли із зенітно-ракетного комплексу "Бук", - сказав він.

"Льотчик намагався відвести літак від житлових районів", - додав керівник медіацентру АТО.

Читайте такожВ зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт

За його словами, льотчик живий. Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляє ТСН, за словами Селезньова, український винищувач був збитий під час здійснення планового польоту. Інформацію підтвердили розвідники.

У той же час, свідком падіння МіГ-29 став журналіст Андрій Краснощеков, який знаходився в даному районі з групою колег.

За його словами, пілот встиг катапультуватися, а недалеко від місця падіння літака вони чули звуки перестрілки. Крім того, загорілося поле, на яке впав винищувач.

Падение штурмовика вызвало возгорание поля. Пока мы там находились, слышали не только перестрелку, но и гул другой авиации в тучах. — Andrey Krasnoschekov (@a_krasnoschekov) August 7, 2014