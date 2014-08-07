Над Єнакієвим терористи збили український винищувач - речник АТО

20:59, 07 серпня 2014
Політика
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У штабі АТО повідомляють, що скоріш за все, бойовики стріляли із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

@Ss_donetchina

Бойовики збили український винищувач МіГ-29 над Єнакієвим.

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селєзньов.

"Близько півгодини тому збито наш винищувач над Єнакієвим. Скоріше за все, стріляли із зенітно-ракетного комплексу "Бук", - сказав він.

"Льотчик намагався відвести літак від житлових районів", - додав керівник медіацентру АТО.

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За його словами, льотчик живий. Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляє ТСН, за словами Селезньова, український винищувач був збитий під час здійснення планового польоту. Інформацію підтвердили розвідники.

У той же час, свідком падіння МіГ-29 став журналіст Андрій Краснощеков, який знаходився в даному районі з групою колег.

За його словами, пілот встиг катапультуватися, а недалеко від місця падіння літака вони чули звуки перестрілки. Крім того, загорілося поле, на яке впав винищувач.

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