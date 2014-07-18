РНБО надала докази, що український Су-25 був збитий російським винищувачем (аудіо)

Про це повідомляє прес-служба РНБО. "16 липня о 18.55 військова розвідка зафіксувала застосування літаків ВПС збройних сил (ЗС) Росії проти українського літака Су-25 в районі Амвросієвки", - йдеться в повідомленні.

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"На території Росії у Ростовській області в районі Матвєєв Курган-Новошахтинськ нашою розвідкою супроводжувався політ літака МіГ-29 зі складу 19 винищувального авіаційного полку 1-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування повітряних сил Росії", - говориться в повідомленні.

"У період з 18.48 по 19.49 (за київським часом) наземний пункт управління авіації ЗС РФ (позивний "Рапіра") здійснював наведення російського літака МіГ-29 (позивний льотчика "221") для знищення повітряної цілі на території України", - наголосили в РНБО.

Крім того, повідомляється, що "пілот МіГ-29 ВПС ЗС РФ під час польоту у бік державного кордону України на курсі 150-330 градусів (напрямок Ростов на Дону-Донецьк в районі Матвєєв Курган-Амвросієвка) протягом 5-7 хвилин наводився командним пунктом на літак повітряних сил ЗС України для його ураження".

"Баражування російського винищувача МіГ-29 здійснювалось на висоті 8850 м, а захоплення українського літака ракетним озброєнням МіГ-29 здійснювалось на висоті 8250 м. Дальність між літаками складала 35-40 км", - підкреслили в РНБО.

Для ураження цілі командуванням ВПС ЗС Росії була надана вказівка пілоту МіГ-29 на застосування тільки ракет класу "повітря-повітря" типу Р-27Т середнього радіусу дії з інфрачервоною системою самонаведення.

"Даний тип ракет не фіксується системою попередження про опромінювання СПО-15 літака Су-25, а також супутниковими системами розвідки та спостереження після пуску.

Іншою особливістю ракет типу Р-27 є те, що вони виробляються в Україні, мають маркування виробничого підприємства "Артем" (Київ) та у разі виявлення їх уламків неможливо ідентифікувати як російське озброєння", - наголосили в РНБО.

Під час повітряного бою, російський винищувач тричі наводився на український літак для гарантованого пуску ракети. Після захоплення цілі за допомогою бортової квантової оптико-локаційної станції МіГ-29 було завдано одного ракетного удару по літаку повітряних сил ЗС України.

Завдяки майстерності українського пілота та виконаним ним протиракетним маневрам прямого влучення в літак та його знищення не було. Ракета влучила у сопло двигуна і пілот здійснив аварійну посадку.

В свою чергу, завдати повторного удар по Су-25 завадила недостатня фаховість російського пілота, тривалий час наведення на український літак та нестача пального в баках. Літак МіГ-29 був посаженний в аварійному режимі на найближчому аеродромі в Ростовській області.

Авіація Росії продовжує ведення повітряної розвідки та патрулювання вздовж українсько-російського кордону. 17 липня об 11.40 прикордонники зафіксували політ 8 російських вертольотів вздовж лінії кордону напроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби "Амвросіївка" Донецького загону. О 03.55 18 липня зафіксовано політ безпілотного літального апарату вздовж берегової смуги в напрямку Новоазовська.

Переговори російського пілота з базою