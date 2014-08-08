Тимчук: З установки "Град" бойовики тричі обстріляли силовиків в районі аеропорту Луганська

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних і сследований Дмитро Тимчук.

"Противник здійснив ряд обстрілу позицій сил АТО, в тому числі обстріл вівся з боку Росії. Зокрема, поблизу Червоного Яру зі стрілецької зброї обстріляний блок-пост і позиції підрозділів сил АТО", - повідомив експерт. Читайте такожЗа ніч терористи 7 раз обстріляли аеропорт Луганська

Крім цього, з РСЗВ БМ-21 «Град» бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Вергунского роз'їзду (Луганськ), позиції силовиків в районі аеропорту в Луганську і населеного пункту Стукалова Балка. Також з установки "Град" двічі були обстріляні позиції сил АТО біля населеного пункту Новоанновка.

"З мінометів обстріляні блок-пости поблизу н.п.Камишне і Мілове. З території Росії обстріляні позиції українських силовиків поблизу н.п. Благодатне", - написав Тимчук а соцмережі.