Бойовики з околиці Харцизька з «Градів» стріляли в бік Амвросіївки - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН повідомили місцеві жителі, які стали очевидцями обстрілу.

«Сьогодні на околиці Харцизька, в північній стороні міста, в селищі «Водобуд» бойовики здійснили два постріли із системи «Град» в бік міста Амвросіївка»,- повідомили співрозмовники агентства.

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При цьому вони додали, що після зроблених пострілів, «бойовики розгорнули два «Гради» і поїхали в бік міста Шахтарська».