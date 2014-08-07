Бойовики з околиці Харцизька з «Градів» стріляли в бік Амвросіївки - очевидці
22:08, 07 серпня 2014Суспільство
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У Донецькій області бойовики з околиці міста Харцизька з двох систем «Град» провели два обстріли в бік міста Амвросіївка.
Бойовики з околиці Харцизька з «Градів» стріляли в бік Амвросіївки / Фото Міноборони РФ
Про це кореспонденту УНІАН повідомили місцеві жителі, які стали очевидцями обстрілу.
«Сьогодні на околиці Харцизька, в північній стороні міста, в селищі «Водобуд» бойовики здійснили два постріли із системи «Град» в бік міста Амвросіївка»,- повідомили співрозмовники агентства.
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При цьому вони додали, що після зроблених пострілів, «бойовики розгорнули два «Гради» і поїхали в бік міста Шахтарська».
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