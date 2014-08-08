Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо України

Про це повідомляє ВВС Україна посиланням на прес-службу організації.

Зазначається, що зустріч постійних представників Радбезу ООН ініціює Литва.

Засідання відбудеться о 10:00 ранку за Нью-Йорком (17:00 за Києвом).

В Міністерстві закордонних справ позитивно оцінюють доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛ).

Місія продовжує фіксувати випадки грубих порушень прав людини з боку представників так званих «ДНР» та «ЛНР», передусім права на життя. Зазначається, що вже не окремі цивільні особи, а цілі міста і селища використовуються терористами у якості «живих щитів».