Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо України
10:56, 08 серпня 2014Політика
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Рада безпеки ООН проведе сьогодні засідання щодо ситуації з правами людини в Україні.
Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо України / ukrmap.su
Про це повідомляє ВВС Україна посиланням на прес-службу організації.
Зазначається, що зустріч постійних представників Радбезу ООН ініціює Литва.
Засідання відбудеться о 10:00 ранку за Нью-Йорком (17:00 за Києвом).
В Міністерстві закордонних справ позитивно оцінюють доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛ).
Місія продовжує фіксувати випадки грубих порушень прав людини з боку представників так званих «ДНР» та «ЛНР», передусім права на життя. Зазначається, що вже не окремі цивільні особи, а цілі міста і селища використовуються терористами у якості «живих щитів».
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