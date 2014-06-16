Радбез ООН проведе консультації щодо України

Засідання має розпочатися о 22:00 за київським часом, повідомляє Радіо Свобода.

Консультації відбудуться на тлі загострення кризи. В суботу озброєні сепаратисти збили в аеропорту Луганська військово-транспортний літак з 49 людьми на борту.

Згодом обурений натовп у Києві вчинив напад на російське посольство. Дипломати не постраждали, пошкоджена будівля посольства, розтрощені автомобілі.