Радбез ООН проведе консультації щодо України
07:58, 16 червня 2014Політика
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Рада безпеки ООН, у якій зараз головує Росія, в понеділок проведе консультації щодо ситуації в Україні.
REUTERS
Засідання має розпочатися о 22:00 за київським часом, повідомляє Радіо Свобода.
Консультації відбудуться на тлі загострення кризи. В суботу озброєні сепаратисти збили в аеропорту Луганська військово-транспортний літак з 49 людьми на борту.
Згодом обурений натовп у Києві вчинив напад на російське посольство. Дипломати не постраждали, пошкоджена будівля посольства, розтрощені автомобілі.
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