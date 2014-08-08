З Луганська до Краснодону бойовики доставили російський ЗРК "Бук" - активіст

Минулої ночі з Луганська до Краснодону терористи доставили зенітно-ракетний комплекс російського виробництва типу «Бук».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

Снєгирьов також повідомив, що минулої ночі, близько 02.00 бойовиками було пошкоджено магістральний газопровід у селищі Рідне. Також він повідомив, що в районі села Новоаннівка сили АТО були обстріляні з боку Суходольська трьома установками залпового вогню «Град», кожна з яких виконала по два залпи.