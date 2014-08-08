У Луганській області пройшла колона російської військової техніки - "Права справа"

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

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«7 серпня близько 22.30 в Луганській області м.Свердловсмка в м. Краснодон пройшла колона російської військової техніки - 6 танків, 8 БТРів і 5 вантажівок», - сказав Снєгирьов.