СБУ має докази переміщення з РФ "Бука" для атаки на літак "Аерофлоту"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

За його словами, крім існуючих у СБУ доказів є додаткові докази. “Вони базуються на свідченнях місцевих мешканців, які готові дати свідчення в суді. Є люди, котрі готові свідчити, зокрема щодо переміщення трейлера з “Буком”. Є свідчення власника трейлера щодо захоплення транспорту і для чого”, - сказав Ягун.

Відповідаючи на запитання журналістів, він повідомив, що, за наявною у СБУ інформацією, на борту російського літака, який планували збити для розв'язання війни в Україні російські спецслужби, було понад 250 осіб. Крім того, Ягун зазначив, що всі остаточні питання щодо оприлюдненої СБУ інформації про наміри російської сторони збити літак можуть бути зняті тоді, коли будуть захоплені і допитані ті особи, які надавали наказ про використання цього зенітно-ракетного комплексу.

На запитання, де зараз може перебувати ця зенітно-ракетна система, Ягун сказав: “Є чітко доведені факти про те, що тоді-то він (“Бук”) був завезений і тоді-то був вивезений. Не хочу вдаватися до інсинуацій, але вважаю, що його (ЗРК) вже не існує в природі».

Водночас на запитання, чи відреагувала якось російська сторона на оприлюднену вчора головою СБУ інформацію, Ягун відповів: “Ні”.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що, за наявною інформацією, замість малайзійського літака «Боїнг-777» терористи планували збити літак російської компанії «Аерофлот» для повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Саме у час знищення проросійськими терористами малайзійського літака над Донеччиною мав пролітати російський літак “Аерофлоту”, який йшов рейсом AFL-2074 Москва - Ларнака.

Читайте такожЗ Луганська до Краснодону бойовики доставили російський ЗРК "Бук" - активістМалайзійський «Боїнг-777» пішов на висоті 10 тис. 100 м, а літак «Аерофлоту» мав пролітати на висоті 10 тис. 600 м. Для знищення російського літака, в якому перебували громадяни РФ, що летіли на відпочинок, спеціально з Росії було завезено модернізований зенітно-ракетний комплекс «Бук», який міг працювати на значно більших висотах.

Читайте такожСБУ перехопила переговори бойовиків за 2 хвилини до катастрофи "Боїнг": "Пташка" до вас полетілаПроте терористи помилися місцем розташування літака. Як планувалось, ЗРК “Бук” за задумами кураторів з Росії мав розташуватися на заході Донецька в районі населеного пункту Первомайське, але був розташований у південно-східній частині Донецька в районі населеного пункту теж Первомайське, що свідчить, що люди, які мали здійснити цинічну терористичну акцію, були немісцеві і не орієнтувалися як слід на місцевості.