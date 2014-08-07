Наливайченко: замість Boeing терористи планували збити літак "Аерофлоту"

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, терористи хотіли це зробити для повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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За його словами, саме у час знищення проросійськими терористами малайзійського літака над Донецькою областю мав пролітати російський літак "Аерофлоту", який йшов рейсом AFL-2074 Москва-Ларнака.

Як зауважив голова СБУ, малайзійський Boeing-777 йшов на висоті 10 тис. м, а літак "Аерофлоту" мав пролітати на висоті 11600 м. Для знищення російського літака, в якому перебували громадяни Росії, що летіли на відпочинок, спеціально з Росії було завезено модернізований зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук", який міг працювати на значно більших висотах.

Проте, за словами Валентина Наливайченка, терористи помилися місцем, де пролітав літак. Як планувалось, ЗРК “Бук” за задумом кураторів з Росії мав розташуватися на заході Донецька в районі населеного пункту Первомайське, але був розташований у південно-східній частині Донецька в районі населеного пункту теж Первомайське. Це, як зазначив голова СБУ, свідчить про те, що люди, які мали здійснити терористичний акт, були немісцеві і як слід не орієнтувалися на місцевості.

Після того, за словами голови СБУ, як мав бути збитий російський літак з російськими громадянами, саме в ніч на 18 липня терористи, включаючи їхнього ватажка Ігоря Гіркіна, очікували широкомасштабного введення російських військ в Україну. І саме 18 липня російські ЗМІ з подачі ФСБ РФ почали тиражувати інформацію про начебто напади українських військ на російську територію у вигляді її обстрілу.

Крім того, Валентин Наливайченко зазначив, що Ігор Бєзлєр на призвісько Бєс доповідав російським спецслужбам про здійснену атаку, але, як виявилось, ні він, ні інші виконавці не були достеменно посвячені в її виконання.