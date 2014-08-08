На Донбасі панує атмосфера страху й терору: бойовики викрали понад 900 людей

На українському Донбасі панує атмосфера страху й терору, бойовики захоплюють заручників і викрадають людей.

Про це заявив помічник генсека ООН з прав людини Іван Шимонович, доповідаючи перед Радою Безпеки ООН, повідомляє Українська правда.

Він заявив, що збиття Боїнга викликає жах і співчуття, і має бути розслідуване, особливо з огляду на заяви, що це могла бути спланована акція.

"Нестабільна ситуація триває, не дивлячись на оголошений офіційною владою режим припинення вогню. Слід забезпечити постання винних перед судом", - заявив Шимонович.

У його звіті вказують на "швидку професіоналізацію груп бойовиків, які все краще організовані і забезпечені важкою зброєю".

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"Політичне і військове керівництво (бойовиків – ред.) включають не лише українців, а й громадян РФ", - йдеться у звіті.

Шимонович заявив, що на Донбасі "панує атмосфера страху і терору".

За його даними, на підконтрольній бойовиками території викрадено 924 людини, частину з яких викрали виключно для отримання викупу.

Помічник генсека розповів, що бойовики примушували інвалідів, ВІЛ-інфікованих та наркозалежних для будівельних та інших робіт.

Особливу увагу в ООН звернули на становище дітей, яким слід забезпечити можливість виїхати з зони бойових дій.

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У той же час Шимонович підкреслив, що на територіях, які знову перебувають під контролем легітимної київської влади, життя повертається в нормальне русло.

Як приклад, він навів Слов'янськ.

Окремо помічник генсека ООН звернув увагу на зростання переслідування та дискримінації українських громадян у Криму.