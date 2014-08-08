Постпред США в ООН про "російських миротворців" в Україні: Ми вже бачимо "мир" у Криму

Постійний представник США в Раді Безпеки ООН Саманта Пауер розкритикувала Росію за спроби протягнути резолюції, які б дозволили Москві ввести миротворчі війська в Україну.

Про це вона заявила на засіданні Радбезу щодо кризи в Україні. За її словами, російські миротворці в Україні – це "оксиморон", повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожНа Донбасі панує атмосфера страху й терору: бойовики викрали понад 900 людей

"Звісно ж не можна дозволити Росії використовувати в Україні так званих миротворців. Ми вже бачимо "мир" в Криму", - сказала вона.

При цьому Пауер нагадала, що світ бачив події в Південній Осетії, і пам'ятає всі слова, які звучали перед бойовими діями. Вона також заявила, що Росія не повинна надавати гуманітарну допомогу в Україні.

"Україна ефективно працює з міжнародними організаціями. Немає причин для Росії вимагати право надавати допомогу біженцям", - додала Пауер.

Читайте такожВ ООН підрахували постраждалих у конфлікті на Донбасі: 1543 загиблих, 4396 поранених

При цьому вона зауважила, що часом під виглядом гуманітарної допомоги на Схід України проникають бойовики. Пауер також додала, що після збиття авіалайнера Boeing 777 Росія лише подвоїла постачання терористам на Донбасі.