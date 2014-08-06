Ніхто не повірить у миротворчу місію росіян в Україні - Сікорський



Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив сьогодні в ефірі TOK-FM.

”Ніхто не повірить у миротворчу місію, незважаючи на те, якого кольору будуть російські танки”,- сказав він.

Сікорський заявив, що введення російських військ в Україну було би порушенням міжнародного законодавства та насправді невигідним для самої РФ.

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”Навіть якщо це буде представлене як миротворча місія, то ніхто не має право утворювати таку місію без згоди держави, де така місія реалізовується, чи згоди Ради безпеки ООН, яких не буде”, - сказав Сікорський.

Міністр сказав, що Росія введенням своєї армії створить ”найбільший заморожений конфлікт на пострадянському просторі” та була би змушена тримати там ”багатотисячний” військовий контингент та утримувати ”окупований” регіон за кошти власного бюджету.

За його словами, це стало би ”великим тягарем” для російських платників податків.

Сікорський також підтримав продовження переговорів для вирішення конфлікту на Донбасі в рамках чотирьох сторонніх розмов представників України, США, ЄС та Росії, перший раунд яких відбувся 17 квітня цього року у Женеві.

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Водночас він додав, що ”важко уявити”, що Україна захоче взяти участь в таких переговорах, якщо Росія введе свої війська у східні регіони.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні НАТО заявило, що Росія сконцентрувала на східному кордоні України близько 20 тисяч боєздатних військових, котрих може використати для агресії проти Української держави під приводом ”миротворчої чи гуманітарної місії” та назвало це ”загрозливою” ситуацією.

Вчора Росія скликала надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на українському Донбасі та заявила про ”катастрофічну” гуманітарну ситуацію там і готовність самостійно допомогти вирішити цю проблему.

Сьогодні теж глава уряду Польщі Туск сказав, що загроза прямої агресії Росії проти України ”є більшою, ніж кілька та кільканадцять днів тому назад”.