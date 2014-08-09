МЗС просить Росію утриматися від спроб надсилання "гуманітарних" конвоїв в Україну

"На тлі неодноразових порушень російською стороною режиму державного кордону з Україною та поставок зброї, техніки та найманців, в української сторони існують обґрунтовані підстави вважати, що "гуманітарний" конвой може бути використаний для подальшої ескалації напруги і призведе до ще більшого ускладнення становища жителів Донбасу", - йдеться в документі.

У відомстві зазначили, , що вже звернулися до міжнародних партнерів, які погодилися надати допомогу і підтримку уряду України у забезпеченні нагальних гуманітарних потреб та відбудові Донбасу.

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"В Україні результативно працює Міжвідомчий координаційний штаб за участю представників Уряду, організацій системи ООН, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - повідомляє МЗС.

"Нагадуємо російській стороні, що згідно з міжнародним правом направлення гуманітарних вантажів передбачає звернення від України як приймаючої держави, узгодження переліку предметів гуманітарної допомоги, її доставку виключно каналами ООН або через Міжнародний Комітет Червоного Хреста", - наголошують дипломати.

"Крім того, будь-яке постачання гуманітарної допомоги в райони, які знаходяться під тимчасовим контролем терористів, можливе у разі досягнення відповідних домовленостей у рамках консультацій Тристоронньої контактної групи з акторами на місцях. Цю позицію повністю поділяє міжнародна спільнота, що підтверджує також сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН", - зазначають у відомстві.

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МЗС закликає Російську Федерацію утриматися від будь-яких спроб надсилання гуманітарних вантажів в Україну без дотримання зазначених умов.

Також міністерство звертається також до міжнародних партнерів з проханням закликати РФ слідувати виключно цій логіці дій та утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до загострення ситуації на Донбасі.