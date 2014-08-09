РФ поверне до України п’ятьох офіцерів 72-ї бригади без пред'явлення звинувачення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Враховуючи, що в рамках розслідування кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни, з'ясувалося, що військовослужбовці 72-ої механізованої бригади Збройних сил України - Іван Войтенко і четверо його підлеглих - виконували наказ вищих командирів і не скоїли прямих злочинів проти особи, а також керувався гуманними міркуваннями, ухвалено рішення не пред'являти їм звинувачення, а надати можливість повернутися до України», - йдеться в повідомленні.

8 серпня офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявляв, що «навряд чи затримані українські військові, в націоналістичному чаді вирушаючи на каральну операцію, могли собі уявити, що за всі скоєні ними злочини рано чи пізно доведеться відповісти. І тепер замість бравурних маршів на їх честь на Майдані, які вони собі напевне уявляли, замість обіцяних нагород їх чекає суд, вирок і зрештою справедливе покарання. І не виключено, що в перспективі вони можуть зустрітися зі своїми земляками – членами УНА-УНСО, які відбувають тривалі терміни покарання на території Росії за злочини, скоєні щодо наших громадян».

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня російський суд у місті Красний Сулін Ростовської області заарештував на два місяці п'ятьох офіцерів 72-ої бригади.

«На жаль, суд ухвалив прогнозовані рішення - всіх п'ятьох офіцерів заарештували на 2 місяці. Крім командира першого батальйону 72-ої бригади, майора Івана Войтенка, аналогічні ухвали винесено щодо заступника командира Віталію Дубиняку, командирові танкового батальйону Олександру Полякову, начальникові штабу Олександру Охріменку і командирові першої роти Дмитру Устілку», - сказав співробітник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

Читайте такожУкраїна вважає викрадених Росією Савченко та Сенцова політичними в'язнями4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл вимушено були відступити на територію РФ. Надалі майже всі вони повернулися до України. Росія продовжує утримувати 5 українських офіцерів.

Слідчий комітет РФ попросив російський суд заарештувати 5 офіцерів 72-ої бригади Збройних сил України, яких «підозрюють» у «використанні важкого наступального озброєння невибіркової дії», «також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території».