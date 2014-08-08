Російський суд заарештував на 2 місяці командира батальйону 72-ї бригади

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив співробітник Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, який перебуває в будівлі суду.

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В цей же час суд продовжує розглядати матеріали стосовно ще 4 українських офіцерів. "Засідання ще проходить, наразі ухвалено рішення заарештувати на 2 місяці командира першого батальйону 72-ї бригади, майора Івана Войтенка. По решті офіцерів засідання продовжується, але всі розуміють, що сценарій давно узгоджений", - сказав співробітник консульства.

При цьому він наголосив, що, незважаючи на заперечення самого Івана Войтенка та його російського адвоката, суд вирішив проводити засідання у закритому режимі. "Нас виставили із зали", - наголосив співробітник консульства.

Він підкреслив, що вимагав, аби суд долучив до справи вимогу уряду України негайно звільнити українських офіцерів, яких утримують незаконно.

Як повідомляв УНІАН,4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл вимушені були відступити на територію РФ. Згодом майже всі вони повернулися до України. Росія продовжує утримувати 5 українських офіцерів.

Сьогодні слідчий комітет РФ попросив російський суд заарештувати 5 офіцерів 72-ї бригади збройних сил, яких "підозрюють" у "використанні важкого наступального озброєння невиборчої дії", "також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території".