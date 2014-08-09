Бойовики у Луганську стріляють по житлових кварталах з території будинку для літніх людей
16:03, 09 серпня 2014Політика
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В даний час в Луганську бойовики ведуть обстріл житлових кварталів з території будинку для літніх людей.
Терористи обстрілюють житлові квартали Луганська /фото vk.com/lugansk_city
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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За його словами, цю інформацію йому повідомили місцеві жителі, а також члени його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається.
"У Луганську зараз бойовики ведуть обстріл житлових кварталів з території будинку для літніх людей, який знаходиться на вулиці Геологічної", - сказав Дмитро Снєгирьов.
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