Бойовики у Луганську стріляють по житлових кварталах з території будинку для літніх людей

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, цю інформацію йому повідомили місцеві жителі, а також члени його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

"У Луганську зараз бойовики ведуть обстріл житлових кварталів з території будинку для літніх людей, який знаходиться на вулиці Геологічної", - сказав Дмитро Снєгирьов.