В Луганську вбили прокурора Андрія Реву
В ніч на 8 серпня у Луганській області знайдено тіло чоловіка, за попередньою інформацією, прокурора Свердловського району Андрія Реви.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, що стали очевидцями того, що відбувається.
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"Минулої ночі в районі селища Видне знайдене тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. За попередньою інформацією воно належить прокуророві Свердловського району Андрію Реві", - повідомив Дмитро Снєгирьов.
Він розповів, що Андрыю Реві терористи "дали гарантію безперешкодного проїзду на власному автомобілі в Дніпропетровськ через Луганськ, але його спочатку було викрадено терористами, а потім його тіло було знайдено із слідами тортур, автомобіль, яким виїхав прокурор, поки що не виявлений".
На думку Дмитра Снєгирьова, "після затримання українським правосуддям мерів міст Луганська, Стаханова і Сєверодонецька із звинуваченнями в пособництві терористам, бойовики на місцях почали зачистку всіх, хто може свідчити проти керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді, вихідця з Луганська Олександра Єфремова".