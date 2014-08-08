В Луганську вбили прокурора Андрія Реву

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, що стали очевидцями того, що відбувається.

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"Минулої ночі в районі селища Видне знайдене тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. За попередньою інформацією воно належить прокуророві Свердловського району Андрію Реві", - повідомив Дмитро Снєгирьов.

Він розповів, що Андрыю Реві терористи "дали гарантію безперешкодного проїзду на власному автомобілі в Дніпропетровськ через Луганськ, але його спочатку було викрадено терористами, а потім його тіло було знайдено із слідами тортур, автомобіль, яким виїхав прокурор, поки що не виявлений".

На думку Дмитра Снєгирьова, "після затримання українським правосуддям мерів міст Луганська, Стаханова і Сєверодонецька із звинуваченнями в пособництві терористам, бойовики на місцях почали зачистку всіх, хто може свідчити проти керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді, вихідця з Луганська Олександра Єфремова".