Терористи звозять в Стаханов артилерію і комплекти для "Граду"

19:56, 09 серпня 2014
Політика
7 0

Терористи влаштовують у Стаханові на території заводу феросплавів фортецю.

REUTERS

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі журналіст Роман Бочкала з посиланням на місцевих жителів, на Стахановський завод феросплавів привезли 3 гаубиці і 3 далекоміри зі снарядами.

Читайте такожСитуація в зоні АТО складна, бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська, Стаханова

"В тому числі, боєкомплект для "Граду", - зазначив журналіст, додавши, що з Красного луча "доходять відомості, що вчора до них зайшли 15 установок "Град", їх розмістили по периметру міста".

Post by Роман Бочкала.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter