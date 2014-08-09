Терористи звозять в Стаханов артилерію і комплекти для "Граду"

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі журналіст Роман Бочкала з посиланням на місцевих жителів, на Стахановський завод феросплавів привезли 3 гаубиці і 3 далекоміри зі снарядами.

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"В тому числі, боєкомплект для "Граду", - зазначив журналіст, додавши, що з Красного луча "доходять відомості, що вчора до них зайшли 15 установок "Град", їх розмістили по периметру міста".