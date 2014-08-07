Найбільш складна ситуація спостерігається в районах Донецька, Луганська, Стаханова та Горлівки - експерт
Найбільш складна ситуація спостерігається в районах Донецька, Луганська, Стаханова та Горлівки.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Найбільш складна ситуація спостерігається в районах н.п. Донецьк, Луганськ, Стаханов, Горлівка. За ніч сили АТО провели кілька успішних рейдових операцій в зоні проведення антитерористичної операції", - написав експерт.Читайте такожУ зоні АТО найбільш складною ситуація залишається у п'яти містах (карта)
Він також зазначив, що в зоні АТО діють розвідгрупи частин Збройних сил України.
Крім цього продовжуються обстріли терористами позицій сил АТО.
Зокрема, з БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО поблизу населених пунктыв Сабовка і Лісове. З мінометів обстріляли позиції поблизу населеного пункту Піски.
Також терористи зробили спробу штурму позицій поблизу Новоганнівки. Атака відбита.