Обама і Меркель категорично проти "гуманітарного" вторгнення РФ до України

До цієї згоди обидва керівники дійшли в перебігу телефонної розмови, повідомив у США Білий дім.

За повідомленням Вашингтона, обидва повторили, що продовжують закликати Росію співпрацювати з міжнародною спільнотою і владою України з метою знайти політичне вирішення кризи, повідомляє Радіо Свобода.

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Так само і в Німеччині повідомили в суботу, що канцлер обговорила плани Росії направити на Схід України гуманітарний конвой із президентом США, а також із президентом України Петром Порошенком. Усі співрозмовники дійшли згоди, що такий конвой може відбутися тільки під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста і зі згоди влади України, повідомили в Берліні.

Раніше в суботу в Києві поінформували, що Меркель у розмові з Порошенком наголосила на чіткій позиції Німеччини і її союзників: «будь-яке вторгнення, навіть якщо воно називається гуманітарним, є вторгненням, і це червона лінія, яку жодна держава не може перетинати».

Порошенко, у свою чергу, висловив готовність України прийняти гуманітарну допомогу для Луганська, але «якщо ця місія буде міжнародною, без жодного військового супроводу, що надійде виключно через пункти пропуску на кордоні, які контролюються українськими прикордонниками, та в супроводі українських військових для забезпечення безпеки місії», повідомили в адміністрації президента.

У ніч на суботу в адміністрації вже повідомляли про те, що вдалося зірвати «дуже серйозну провокацію» зі введенням до України «миротворців» із Росії, яка мала вже тієї ж ночі «привести до непередбачуваних подій та ескалації». Ішлося про те, що в бік українського кордону «рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими та технікою» Росії, і, начебто за погодженням із Міжнародним комітетом Червоного Хреста, яке в комітеті спростували, в Україну мала увійти гуманітарна колона з «миротворцями» – «очевидно, для того, щоб спровокувати повномасштабний конфлікт», заявила прес-служба президента.

За цим повідомленням, урешті міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевнив, що «це буде зупинено». Однак у Кремлі в суботу заявили, що їм «важко зрозуміти», що мала на увазі українська сторона.

У середу в союзі НАТО вже заявляли, що Росія зібрала на кордоні з Україною близько 20 тисяч своїх військових і може ввести їх в Україну під виглядом «миротворців».

Росія ще на початку тижня заявляла про бажання ввести на частини території Донецької й Луганської областей, які наразі ще контролюють підтримувані Москвою проросійські сепаратисти, свою «гуманітарну місію для допомоги цивільному населенню». Рада безпеки ООН на засіданні у вівторок відкинула таке бажання Кремля.