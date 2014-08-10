Лавров продовжує наполягати на "гуманітарній місії" Росії в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попросив США підтримати російську ініціативу розгортання "гуманітарної місії на південному сході України".

Про це він сказав у телефонній розмові з державним секретарем США Джоном Керрі, повідомляє офіційний сайт російського МЗС.

Лавров учергове зробив голослівні заяви про те, що силова операція Києва на сході України "призводить до численних жертв серед мирного населення, включаючи дітей, і руйнування життєво важливої інфраструктури".

Як повідомляв УНІАН, заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий розповів у ефірі одного з телеканалів, що "планувалася дуже серйозна провокація з боку РФ, яка могла вже в ніч на 9 серпня привести до зовсім непередбачуваних подій і ескалації загрози". "У бік українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою РФ, начебто за погодженням з комітетом Червоного хреста. Повинна була увійти гуманітарна колона з миротворчими силами, очевидно щоб спровокувати повномасштабний конфлікт", - розповів він.

У самому ж Червоному хресті спростували заяви Росії, що це було погоджено з комітетом.

Читайте такожСША застерігають РФ від введення військ до України, включаючи "гуманітарну допомогу"У свою чергу, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що за результатами переговорів з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером та іншими міжнародними партнерами розглядається можливість направлення гуманітарної місії до Луганська. «Ми готові прийняти гуманітарну допомогу, але якщо ця місія буде міжнародною, без усякого військового супроводу, яка надійде виключно через пункти пропуску на кордоні, що контролюються українськими прикордонниками та у супроводі українських військових для забезпечення безпеки місії», - наголосив президент.

Меркель зазначила, що Німеччина, як і її союзники, дотримується чіткої позиції, що будь-яка гуманітарна місія повинна спрямовуватися виключно у відповідності з міжнародним правом, а саме тільки через канали ООН або Червоного Хреста і тільки за узгодженням з українською стороною. «Наша позиція чітка - будь-яке вторгнення, навіть якщо воно називається гуманітарним, є вторгненням, і це червона лінія, яку жодна держава не може перетинати», - заявила канцлер Німеччини.