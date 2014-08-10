У Пантелеймонівці терористи встановили зенітку на багатоповерхівці

За даними розвідки, в населеному пункті Пантелеймонівка на даху єдиного дев’ятиповерхового будинку терористи встановили зенітну установку.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Безпринципні найманці не вигадали нічого нового, як прикриватися жінками та дітьми. Штаб бандитів перемістився на залізничний вокзал", - йдеться у повідомленні.