У Пантелеймонівці терористи встановили зенітку на багатоповерхівці
16:02, 10 серпня 2014Політика
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Штаб бойовиків у Пантелеймонівці, що на Донеччині, перемістився на залізничний вокзал.
На Донеччині бойовики продовжують тероризувати місцевих / Фото: УНІАН
За даними розвідки, в населеному пункті Пантелеймонівка на даху єдиного дев’ятиповерхового будинку терористи встановили зенітну установку.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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"Безпринципні найманці не вигадали нічого нового, як прикриватися жінками та дітьми. Штаб бандитів перемістився на залізничний вокзал", - йдеться у повідомленні.
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