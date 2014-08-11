Сили АТО заблокували бойовиків у Красному Лучі, серед найманців посилюється паніка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби підрозділи АТО активно наступали одразу в чотирьох напрямках: Донецьк, Луганськ, Алчевськ – Стаханов, Торез – Сніжне», - зазначив він.

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«Бойовики зазнали великих втрат живої сили та техніки. Тому не дивно, що серед російських найманців поширюються панічні настрої, частина вдається до дезертирства, інші – дезорієнтовані, розчаровані та не мають єдиної стратегії ведення подальшої боротьби», - підкреслив Лисенко.

Також речник РНБО уточнив, що «найбільших втрат терористи зазнали у районі Іловайська та його передмісті, у селищі Зелене на Донеччині».

Також сили АТО заблокували значну кількість бойовиків та військової техніки у Красному Лучі Антрацитівського району Луганської області, додав Лисенко.