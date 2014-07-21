Сили АТО взяли в полон 35 бойовиків - Гелетей

Про це повідомив міністр оборони України Валерій Гелетей на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, вчора ввечері тривали активні бойові зіткнення в районах міст Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк і в передмістях Луганська, в ході яких бойовики зазнали великих втрат.

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"Зокрема, в паніці терористи спробували прорватися з оточеного Лисичанська колонною техніки, але потрапили у вогняний мішок підрозділів Збройних сил України. Як результат, зараз три одиниці техніки терористів горять на місці бою. Решта найманців розбіглися й повернулися в заблоковане місто. Протягом останньої доби українські військові захопили в полон 35 російських найманців, серед яких більша частина - кадирівці", - написав Гелетей.