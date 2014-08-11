Сили АТО ведуть цілодобовий наступ, щоб не дати бойовикам перегрупуватися - РНБО
Сили АТО здійснюють постійний наступ на позиції терористів, щоб вони не змогли відпочити та перегрупуватися.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Йдуть дуже активні дії. Як вночі, так і вдень терористам не дають спокою», - заявив він.
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За словами Лисенка, «завдяки тому, що наші бригади постійно оновлюються, є можливість постійного наступу, тобто, частина наступає, частина відпочиває, і ми так робимо постійно. У терористів такої можливості немає, і ми цим користуємося».
«Якщо ми зробимо зупинку, паузу на наших основних напрямках діяльності, терористи встигнуть перегрупуватися, завести більше техніки, і ще більше мирних жителів та наших хлопців загине. Тому ми рухаємося і не зупиняємося», - сказав Лисенко.