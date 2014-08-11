Сили АТО ведуть цілодобовий наступ, щоб не дати бойовикам перегрупуватися - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Йдуть дуже активні дії. Як вночі, так і вдень терористам не дають спокою», - заявив він.

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За словами Лисенка, «завдяки тому, що наші бригади постійно оновлюються, є можливість постійного наступу, тобто, частина наступає, частина відпочиває, і ми так робимо постійно. У терористів такої можливості немає, і ми цим користуємося».

«Якщо ми зробимо зупинку, паузу на наших основних напрямках діяльності, терористи встигнуть перегрупуватися, завести більше техніки, і ще більше мирних жителів та наших хлопців загине. Тому ми рухаємося і не зупиняємося», - сказав Лисенко.