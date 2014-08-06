Бойовики викрадають майно мирних жителів на сході та видають "документ" про конфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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“Останнім часом російські найманці видають пограбованим жителям сходу України “документ” про конфіскацію їхнього майна, прикриваючи звичайне грабіжництво нібито потребами воєнних дій”, - сказав Лисенко.

Він продемонстрував такий папірець, який нібито засвідчує конфіскацію у жителя Донбасу автомобіля “Хюндай” на користь так званої «ДНР».