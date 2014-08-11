РНБО має докази, що саме терористи обстрілюють житлові квартали на Донбасі
Рада національної безпеки і оборони має докази, що саме терористи обстрілюють житлові квартали міст Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Російська Федерація намагається розповісти всьому світові, що у нас на сході України відбувається нібито гуманітарна катастрофа, начебто українські військові обстрілюють житлові квартали, в тому числі це стосується і 124 виправної колонії», - заявив він.
«Це подається спеціально для того, щоб налаштувати весь світ, що начебто тільки РФ може вирішити цей конфлікт і допомогти в тому, щоб локалізувати цю начебто гуманітарну катастрофу», - додав Лисенко.
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«При цьому вони забезпечують терористів російською зброєю, боєприпасами, найманцями, бойовиками. Тобто, це абсолютно чиста провокація з боку РФ», - наголосив речник РНБО.
Лисенко повідомив, що «у нас є дуже багато доказів, що ці обстріли здійснюють власне терористи з віддалених куточків, окраїн. Є інформація, що зенітні установки розміщуються на будівлях, системи «Град», танки - в житлових кварталах, на стадіонах облаштовуються мінометні позиції».
Наприклад, зазначає він, «в Донецьку обстріли ведуть з району аеропорту, саме там, де українські військові мають зону контрою, але ці провокаційні обстріли робляться з тим, щоб показати, що начебто це українські військові обстрілювали. Але під час цих обстрілів жоден терорист не постраждав, страждають тільки мирні мешканці».