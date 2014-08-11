За добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір України

За минулу добу російські безпілотники 5 разів порушували державний кордон України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник

«Продовжується щоденне порушення російськими безпілотними літальними апаратами повітряного простору України у Херсонській області з боку АРК. Їхня найбільша активність спостерігається неподалік селища Комісарівка та інших населених пунктів Генічеського району, розташованих на косі Арабатська Стрілка», - зазначив він.

«За минулу добу російські безпілотники 5 разів порушували державний кордон України у прикордонних районах в напрямку населених пунктів Красна Талівка, Мілове, на Херсонщині та неподалік Бердянська», - зауважив Лисенко.